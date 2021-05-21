Победителем девятого ежегодного конкурса Stellantis Drive for Design стал Винсент Пясковский, который в предыдущие годы занимал второе и третье места.

Конкурс Stellantis Drive for Design воспитывает и поощряет студентов к карьере в автомобильном дизайне, поэтому о воплощении одного из этих концептов в жизни речь не идет, но интересно увидеть, какие форматы машин американский производитель считает более перспективными, чем другие.

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Конкурс Stellantis проводился среди учеников старших классов школ. Участникам нужно было представить свое видение автомобиля Jeep для будущего.

Первое место занял ученик 12 класса Винсент Пясковский, изобразивший Jeep Grand Teton. Компания мало что сказала о победившей работе, но мы можем оценить формы воображаемой машины. Она имеет выпуклый капот и полностью закрытую решетку, которую окружают тонкие фары. Мы также видим угловой кузов и выразительную кабину с плоской крышей и шестигранным задним стеклом. В прошлогоднем конкурсе Пясковский занял второе место в этом конкурсе, а в 2019 году – третье. Прогресс очевиден.

Второе место было присуждено десятикласснику Мичигандеру Рокко Моралесу. Он изобразил концепт Jeep Crazy Horse – футуристическое внедорожное купе с минималистичным кузовом и прозрачной дверкой. Модель также имеет массивные шины, открытое лобовое стекло и регулируемую колесную базу.

Третье место занял Алекс Ван, который является учеником 12 класса из Калифорнии. Он создал концепт Adversary, который, по сути, является футуристической итерацией исторической модели Willys Jeep Forward Control Truck. Фургон-пикап имеет солнечную крышу, а также багажник с выдвижными ящиками. Adversary также может похвастаться выдвижным столом и съемными светодиодными фарами.

Все победители получат индивидуальный обзор портфолио от Trostle и дизайнерской команды Stellantis, а также стипендию на виртуальную летнюю программу в Колледже творческих исследований. Пясковский также получит планшет Wacom MobileStudio Pro 16, в то время как другим придется довольствоваться iPad Pro и Apple Pencil.