Говорят, что аэродинамика этих внедорожников хуже, чем у коровы. Да кого это волнует, если под капотами у них сидят целые табуны лошадей?

Обычно настоящие внедорожники проверяют бездорожьем. Но авторы канала Carwow не делают так, как другие. И возможно смысла в этом немного, а логичное объяснение причин, побудивших к такому скоростному заезду, не слишком убедительное, наблюдать за гонками очень интересно. А еще лучше – оказаться в одном из этих кубических вездеходов на взлетной полосе аэродрома.

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Гонки проводились по всем стандартам дрэг-рейсинга суперкаров и включали заезд с места на четверть мили, параллельные старты с ходу и оценку эффективности торможения. На старты вывели Jeep Wrangler Rubicon, Mercedes-Benz G 350 d, а также пару Land Rover Defender – новый и классический. Все – в базовых комплектациях.

Jeep Wrangler – единственный из четверки оснащенный бензиновым двигателем. 2-литровый турбомотор имеет отдачу в 272 лошадиные силы и крутящий момент 400 ньютон-метров. Тяга передается через 8-скоростную автоматическую трансмиссию. Американский внедорожник имеет массу в две тонны и стоит в Британии 45,4 тысячи фунтов стерлингов.

Дизельный Mercedes-Benz G-Class в версии 350 d стоит от 96 тысяч фунтов стерлингов. Под капотом у него шестицилиндровый 2,9-литровый турбомотор с отдачей 286 сил и 600 ньютон-метров, подключен к 9-скоростной автоматической коробки передач. Снаряженная масса немецкого внедорожника – 2,5 тонны.

Новый Land Rover Defender в базовой версии оснащается 2-литровым турбодизелем Ingenium мощностью 240 лошадиных сил и крутящим моментом 430 Нм. Трансмиссия-8-скоростная АКПП. Масса – 2,4 тонны. Цена – от 56 тысяч фунтов стерлингов.

Классический Defender с 2,2-литровым турбодизелем (122 лошадиных сил и 360 ньютон-метров) имеет архаическую 6-скоростную “механику”. Рамный внедорожник весит 2,1 тонны. Его главный козырь – цена от 33 тысячи фунтов стерлингов.

На дистанции четверть мили победителя удалось определить с помощью фотофиниша, но в других дисциплинах лидер был очевиден. Даже на внедорожных шинах с высоким профилем Wrangler Rubicon показал отличную динамику ускорения, хотя ограничитель скорости на отметке 100 миль в час (160 километров в час) помешал американскому внедорожнику проявить себя в полной мере в гонке с ходу.