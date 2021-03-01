Кажуть, що аеродинаміка цих позашляховиків гірша, ніж у корови. Та кого це хвилює, якщо під капотами у них сидять цілі табуни коней?

Зазвичай справжні позашляховики перевіряють бездоріжжям. Але автори каналу Carwow не роблять так, як інші. І можливо сенсу у цьому небагато, а логічне пояснення причин, що спонукали до такого швидкісного заїзду, не надто переконливе, спостерігати за перегонами дуже цікаво. А ще краще – опинитись в одному з цих кубічних всюдиходів на злітній смузі аеродрому.

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Перегони проводились за всіма стандартами дрег-рейсінгу суперкарів і включали заїзд з місця на чверть милі, паралельні старти з ходу і оцінку ефективності гальмування. На старти вивели Jeep Wrangler Rubicon, Mercedes-Benz G 350 d, а також пару Land Rover Defender – новий та класичний. Усі – в базових комплектаціях.

Jeep Wrangler – єдиний з четвірки оснащений бензиновим двигуном. 2-літровий турбомотор має віддачу у 272 кінські сили і крутний момент 400 ньютон-метрів. Тяга передається через 8-швидкісну автоматичну трансмісію. Американський позашляховик має масу у дві тонни і коштує у Британії 45,4 тисячі фунтів стерлінгів.

Дизельний Mercedes-Benz G-Class у версії 350 d коштує від 96 тисяч фунтів стерлінгів. Під капотом у нього шестициліндровий 2,9-літровий турбомотор з віддачею 286 сил і 600 ньютон-метрів, під’єднаний до 9-швидкісної автоматичної коробки передач. Споряджена маса німецького позашляховика – 2,5 тонни.

Новий Land Rover Defender в базовій версії оснащується 2-літровим турбодизелем Ingenium потужністю 240 кінських сил і обертовим моментом 430 Нм. Трансмісія – 8-швидкісна АКПП. Маса – 2,4 тонни. Ціна – від 56 тисяч фунтів стерлінгів.

Класичний Defender з 2,2-літровим турбодизелем (122 кінських сил, 360 ньютон-метрів) має архаїчну 6-швидкісну “механіку”. Рамний позашляховик важить 2,1 тонни. Його головний козир – ціна, від 33 тисячі фунтів стерлінгів.

На дистанції чверть милі переможця вдалося визначити за допомогою фотофінішу, але в інших дисциплінах лідер був очевидним. Навіть на позашляхових шинах з високим профілем Wrangler Rubicon показав відмінну динаміку прискорення, хоча обмежувач швидкості на позначці 100 миль на годину (160 кілометрів на годину) завадив американському позашляховику проявити себе в повній мірі у перегонах з ходу.