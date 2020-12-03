Мартин Трипп сообщил СМИ о задержках производства на Гигафабрике Tesla в Неваде. И жестоко поплатился за свою болтливость и жажду наживы.

Как сообщает Bloomberg, Мартин Трипп признал, что нарушил законы о коммерческой тайне и соглашение о конфиденциальности, а также задолжал компании дополнительно 25 тысяч долларов за раскрытие информации о компании, несмотря на судебный запрет.

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Bloomberg сообщает, что Трипп был техником компании Tesla Gigafactory с 2017 по 2018 год, и за время работы в компании он посылал электронные письма журналистам, что компания не сможет достичь поставленной цели Илона Маска – выпускать 5000 автомобилей Model 3 в неделю. “Тесла” немедленно уволила Триппа, что вызвало дискуссионные баталии между ним и Маском.

Позже Трипп сам подал в суд на “Теслу” за клевету, обвинив компанию в распространении ложных слухов о нем. Судья прекратил рассмотрение этого дела в начале нынешнего года.

Кроме рассказа журналистам о производственных проблемах, Трипп также заявил, что Tesla тратила значительное количество сырья во время производства Model 3. Производитель автомобилей также обвинил его во взломе ее систем и передачи гигабайт данных третьим лицам.

На одном из этапов Маск лично обвинил Триппа в саботаже и, по данным The Verge, приказал следователям взломать телефон Триппа и шпионить за его сообщениями. Маск также ошибочно заявил СМИ о том, что получил анонимное предупреждение, что Трипп планирует “расстреливать людей” на Гигафабрике в Неваде, однако местный шериф вскоре признал это ложным.