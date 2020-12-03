Мартін Тріпп повідомив ЗМІ про затримки виробництва на гігафабриці Tesla в Неваді. І жорстоко поплатився за свою балакучість та жагу наживи.

Як повідомляє Bloomberg, Мартін Тріпп визнав, що порушив закони про комерційну таємницю та угоду про конфіденційність, а також заборгував компанії додатково 25 000 доларів за попереднє розкриття інформації про компанію, незважаючи на судову заборону.

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Bloomberg повідомляє, що Тріпп був техніком на Gigafactory компанії Tesla з 2017 по 2018 рік, і за час роботи в компанії він надсилав електронні листи журналістам, що компанія не зможе досягти поставленої мети Ілона Маска – випускати 5000 автомобілів Model 3 на тиждень. Tesla негайно звільнив Тріппа, що спричинило дискусійні баталії між ним та Маском.

Пізніше Тріпп сам подав до суду на “Теслу” за наклеп, звинувативши компанію в поширенні неправдивих чуток про нього. Суддя припинив розгляд цієї справи на початку нинішнього року.

Окрім розповіді журналістам про виробничі проблеми, Тріпп також заявив, що Tesla витрачала значну кількість сировини, під час виробництва Model 3. Виробник автомобілів також звинуватив його у злому її систем та передачі гігабайт даних третім особам.

На одному з етапів Маск особисто звинуватив Тріппа в саботажі і, за даними The Verge, наказав слідчим зламати телефон Тріппа та шпигувати за його повідомленнями. Маск також помилково заявив ЗМІ про те, що отримав анонімне попередження, що Тріпп планує “розстрілювати людей” на гігафабриці в Неваді, однак місцевий шериф невдовзі визнав це хибним.