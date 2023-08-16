Пока эта версия не серийная, но фанатам кинофильма о Барби может понравиться.
Изображенный на фото Escalade розового цвета с 30-дюймовыми дисками словно сошел с киноэкрана мира Барби. Один из поклонников фильма сделал в Фотошопе этот Барби-мобиль, используя одну из тюнингованных версий Cadillac.
Розовый цвет здесь не только на кузове, но и на дисках и деталях интерьера. Такой оттенок имеют даже световые приборы и затемнение стекла.
Также интересно Cadillac Escalade впервые получил тюнинг от Mansory
Почему такой и большой и мощный автомобиль был выбран для всемирно известной куклы, неизвестно.
Благодаря 6,2-литровому V8 с наддувом, настоящий Cadillac Escalade-V имеет 682 л.с. и 885 Нм крутящего момента. С нуля до 97 км/ч он разгоняется за 4,4 секунды, а четверть мили может проехать за 12,7 секунды на скорости 177 км/ч.
Вряд ли Барби нужна подобная динамика. Разве что убегать от вымышленного мира, в котором она живет.
Хот-доги бывают не только с сосиской! Например, на WOG появились хот-доги с кебабом с ароматными травами, приготовленные по классическому рецепту. Кебабы на WOG бывают говяжьи или куриные. Оба очень вкусны.
Рекламная информация