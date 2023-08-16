Пока эта версия не серийная, но фанатам кинофильма о Барби может понравиться.

Изображенный на фото Escalade розового цвета с 30-дюймовыми дисками словно сошел с киноэкрана мира Барби. Один из поклонников фильма сделал в Фотошопе этот Барби-мобиль, используя одну из тюнингованных версий Cadillac.

Розовый цвет здесь не только на кузове, но и на дисках и деталях интерьера. Такой оттенок имеют даже световые приборы и затемнение стекла.

Также интересно Cadillac Escalade впервые получил тюнинг от Mansory

Почему такой и большой и мощный автомобиль был выбран для всемирно известной куклы, неизвестно.

Благодаря 6,2-литровому V8 с наддувом, настоящий Cadillac Escalade-V имеет 682 л.с. и 885 Нм крутящего момента. С нуля до 97 км/ч он разгоняется за 4,4 секунды, а четверть мили может проехать за 12,7 секунды на скорости 177 км/ч.

Вряд ли Барби нужна подобная динамика. Разве что убегать от вымышленного мира, в котором она живет.