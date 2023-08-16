Поки що ця версія не серійна, але фанатам кінофільму про Барбі може сподобатись.

Зображений на фото Escalade рожевого кольору з 30 дюймовими дисками немов зійшов з кіноекрану світу Барбі. Один з шанувальників фільму зробив у Фотошопі цей Барбі-мобіль, використовуючи одну з тюнінгованих версій Cadillac.

Рожевий колір тут не лише на кузові, але й на дисках та деталях інтер’єру. Такий відтінок мають навіть світлові прилади і затемнення скла.

Також цікаво Cadillac Escalade вперше отримав тюнінг від Mansory

Чому такий і великий і потужний автомобіль був обраний для всесвітньовідомої ляльки, невідомо.

Завдяки 6,2-літровому V8 з наддувом, справжній Cadillac Escalade-V має 682 к.с. та 885 Нм крутного моменту. З нуля до 97 км/год він розганяється за 4,4 секунди, а чверть милі може проїхати за 12,7 секунди на швидкості 177 км/год.

Навряд чи Барбі потрібна така динаміка. Хіба що втікати від вигаданого світу, в якому вона живе.