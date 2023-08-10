К концу этого года Cadillac покажет еще два электромобиля из своего нынешнего зачета. Это могут быть кроссоверы из линейки, расположенные выше и ниже Lyriq.

Бренд обязался к 2030 году полностью перейти на аккумуляторные машины. Об ожидаемых нынешних двух премьерах намекнул глобальный вице-президент Cadillac Джон Рот на мероприятиях в Метро Детройта. О каких моделях идет речь, он не уточнил, возможно одна из них будет Optiq с китайским шильдиком.

Именно на эту модель недавно сослалось Министерство промышленности и информационных технологий Китая. Кроссовер занимает позицию меньше Lyriq, поскольку на 175 мм короче и имеет 140 мм меньше между колесами.

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Предварительно известно, что китайская модель будет обладать электродвигателями мощностью 201 и 241 л.с. Последний силовой потенциал позволит кроссоверу развивать максимальную скорость до 180 км/ч.

Второй EV премьерного статуса более загадочный, но недавно похожий трехрядный кроссовер замечен на тестировании вместе с Escalade IQ. Фото: Саrscoops

Ожидается, что он станет преемником XT6 и будет доступнее, чем флагманский внедорожник, стоимость которого составляет около 130 000 долларов.

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Однако об этом очень мало информации. Эксперты предполагают, что на трехрядный кроссовер может существенно повлиять меньший Lyriq. Эта модель обладает аккумуляторной батареей емкостью 102 кВт/ч, которую можно соединить с задним или полным приводом. Последний имеет 500 л.с. и 609 Нм крутящего момента.