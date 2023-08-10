До кінця нинішнього року Cadillac покаже ще два електромобілі зі свого нинішнього заліку. Це можуть бути кросовери з лінійки, що розташовані вище та нижче Lyriq.

Загалом бренд зобов’язався до 2030 року повністю перейти на акумуляторні машини. Про очікувані нинішні дві прем’єри натякнув глобальний віце-президент Cadillac Джон Рот на заході в Метро Детройта. Про які моделі йдеться, він не уточнив, але найімовірніше одна з них буде Optiq з китайським шильдиком.

Саме на цю модель нещодавно послалося Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю. Кросовер займає позицію менше Lyriq, оскільки на 175 мм коротший і має 140 мм менше між колесами.

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Попередньо відомо, що китайська модель буде мати електродвигуни потужністю 201 і 241 к.с. Останній силовий потенціал дозволить кросоверу розвивати максимальну швидкість до 180 км/год.

Другий EV прем’єрного статусу більш загадковий, але нещодавно схожий трирядний кросовер помічено на тестуванні разом з Escalade IQ. Фото: Саrscoops

Очікується, що він стане наступником XT6 і буде більш доступним, ніж флагманський позашляховик, вартість якого становить близько 130 000 доларів.

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Однак про це все дуже мало інформації. Експерти припускають, що на трирядний кросовер може суттєво вплинути менший Lyriq. Ця модель має акумуляторну батарею ємністю 102 кВт/год, яку можна поєднати із заднім або повним приводом. Останній має 500 к.с. і 609 Нм крутного моменту.