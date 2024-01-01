Cadillac продаст всего 25 экземпляров уникального концепта Celestiq

Как пишет Motor1, Cadillac сообщил журналистам, что “почти все” позиции на производство уже заняты, но несколько доступных автомобилей еще есть. Интересно, что во время презентации Celestiq в 2022 году Тони Рома, главный инженер Cadillac по разработке спортивных автомобилей, сказал, что у бренда “гораздо больше покупателей, чем он сможет выпустить авто за первый год или 18 месяцев”.

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Получается, что либо некоторые потенциальные клиенты отказались от своих заказов, либо GM нашла способ ускорить производство после анонса автомобиля. Кроме того, ожидается, что в следующем году Cadillac построит больше Celestiq, если начнут поступать заказы.

Бренд еще не раскрыл точную стоимость флагманского электромобиля, но, отметил, что он стоит более 300 тысяч долларов. Покупатели также имеют чрезвычайно широкие возможности по кастомизации автомобиля, что будет увеличивать его стоимость. Очевидно, что Celestiq – это не массовая модель, а скорее маркетинговый ход для повышения узнаваемости бренда Cadillac и технологии аккумуляторов General Motors.