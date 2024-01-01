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Cadillac продаст всего 25 экземпляров уникального концепта Celestiq

Cadillac Celestiq – это роскошный флагманский электромобиль от Cadillac, который, к тому же является достаточно редким, поскольку компания планирует выпустить только 25 единиц в этом году. Несмотря на это, покупатели еще могут приобрести его, поскольку все экземпляры еще не распроданы.
Тираж Cadillac Celestiq будет ограничен 25 экземплярами - Auto24

ФОТО: Кадиллак|

Кадиллак Селестик

Даниил Северенчук
logo7 мая, 14:50
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Как пишет Motor1, Cadillac сообщил журналистам, что “почти все” позиции на производство уже заняты, но несколько доступных автомобилей еще есть. Интересно, что во время презентации Celestiq в 2022 году Тони Рома, главный инженер Cadillac по разработке спортивных автомобилей, сказал, что у бренда “гораздо больше покупателей, чем он сможет выпустить авто за первый год или 18 месяцев”.

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Получается, что либо некоторые потенциальные клиенты отказались от своих заказов, либо GM нашла способ ускорить производство после анонса автомобиля. Кроме того, ожидается, что в следующем году Cadillac построит больше Celestiq, если начнут поступать заказы.

Бренд еще не раскрыл точную стоимость флагманского электромобиля, но, отметил, что он стоит более 300 тысяч долларов. Покупатели также имеют чрезвычайно широкие возможности по кастомизации автомобиля, что будет увеличивать его стоимость. Очевидно, что Celestiq – это не массовая модель, а скорее маркетинговый ход для повышения узнаваемости бренда Cadillac и технологии аккумуляторов General Motors.

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