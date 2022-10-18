Cadillac будет производить каждый экземпляр на заказ. Цены будут начинаться с 300 000 долларов США и будут увеличиваться в зависимости от личных пожеланий клиента.

Cadillac Celestiq делает переход от стильного шоу-кара до нового флагманского предложения бренда класса люкс. Производство начнется лишь в декабре 2023 года, но компания выпускает первые официальные характеристики седана.

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Celestiq будет построен на платформе General Motors Ultium. Пара электродвигателей выдает примерно 600 лошадиных сил и 868 Нм крутящего момента. Это обеспечивает прогнозируемое ускорение до первой сотни за 3,8 секунды.

Большой седан имеет батарею на 111 киловатт-часов, что обеспечивает 483 километра запаса хода. Система поддерживает быструю зарядку постоянного тока мощностью 200 кВт, которая обеспечивает обновление заряда на 126 километров после подключения в течение 10 минут.

Поездка на Celestiq должна быть расслабляющим событием. Подвеска состоит из пятирычажной установки спереди и сзади. Адаптивные пневмобаллоны и система Magnetic Ride Control 4.0 создают чувство комфорта. Впервые в Cadillac стабилизаторы поперечной стойкости Active Roll Control борются с кренамы кузова во время поворотов. Задние колеса могут поворачиваться до 3,5 градуса для лучшей маневренности.

Покупатели могут заказать Celestiq с 23-дюймовыми коваными алюминиевыми дисками. Модель получила уникальную версию шин Michelin Pilot Sport EV с рисунком протектора, технологией самоуплотнения и поролоновыми вставками, создающими более тихую езду.

Celestiq поддерживает систему помощи вождению без использования рук Ultra Cruise, которая должна сделать путешествия более спокойными. Седан также может дистанционно парковаться, даже если водитель находится вне автомобиля.

Внешний вид

Серийная версия Celestiq выглядит почти идентично по сравнению концепткаром с длинным капотом и наклонной крышей. Снаружи дверные ручки отсутствуют. Вместо этого владелец нажимает кнопку, чтобы открыть или закрыть дверь.

В Celestiq используются качественные материалы. Есть 115 напечатанных на 3D принтерах компонентов, включая оконные переключатели, ручки для захвата и отделки консоли. 300 частей исходят из процесса изготовления гибкости, который изгибает металлические листы до нужной формы. Кроме того, решетка и переднее крыло выполнены из фрезерованного алюминия.

Внутри

Внутри над приборной панелью доминирует дисплей с диагональю 55 дюймов. На самом деле это два экрана, разделяющих одно стекло. Для управления системой водитель использует металлически стеклянную ручку на консоли. Пассажир может воспроизводить мультимедийные файлы и пользоваться Интернетом, поэтому есть защита конфиденциальности, которая не позволяет водителю видеть это. Кроме того, монитор с диагональю 11 дюймов находится под углом на центральной панели между передними пассажирами.

Каждый задний пассажир получает экран диагональю 12,6 дюйма, а сзади есть диагональ 8 дюймов для настройки положения сиденья, температуры и управления дверью.

Над пассажирами расположена интеллектуальная стеклянная крыша с четырьмя контролируемыми зонами. Каждый может регулировать затемнение от 20 до 1 процента. Панель отражает инфракрасное излучение и имеет покрытие с низким уровнем излучения, чтобы солнце не нагревало интерьер.

Индивидуализация

Покупая Celestiq, дилеры Cadillac соединят клиента с консьержем, который будет координировать общение с дизайнером. По словам компании, не будет двух одинаковых экземпляров седана, поскольку клиенты будут иметь очень много вариантов персонализации.

Cadillac будет производить Celestiq в глобальном техническом центре General Motors в Уоррене, штат Мичиган. Монтажная бригада будет работать там не больше, чем на шести автомобилях одновременно.