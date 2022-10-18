Cadillac виготовлятиме кожен екземпляр на замовлення. Ціни будуть починатися від 300 000 доларів США і будуть збільшуватися в залежності від особистих побажань клієнта.

Cadillac Celestiq робить перехід від стильного шоу-кара до нової флагманської пропозиції бренду класу люкс. Виробництво почнеться лише в грудні 2023 року, але компанія випускає перші офіційні характеристики седана.

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Celestiq буде побудовано на платформі General Motors Ultium. Пара електродвигунів видає приблизно 600 кінських сил і 868 Нм крутного моменту. Це забезпечує прогнозоване прискорення до першої сотні за 3,8 секунди.

Великий седан має батарею на 111 кіловат-годин, що забезпечує 483 кілометри запасу ходу. Система підтримує швидку зарядку постійного струму потужністю 200 кВт, яка забезпечує поновлення заряду на 126 кілометрів після підключення протягом 10 хвилин.

Поїздка на Celestiq повинна бути розслаблюючою подією. Підвіска складається з п'ятиважільної установки спереду і ззаду. Адаптивні пневмобалони та система Magnetic Ride Control 4.0 створюють відчуття комфорту. Вперше в Cadillac стабілізатори поперечної стійкості Active Roll Control борються з кренами кузова під час поворотів. Задні колеса можуть повертатися до 3,5 градусів для кращої маневреності.

Покупці можуть замовити Celestiq з 23-дюймовими кованими алюмінієвими дисками. Модель отримала унікальну версію шин Michelin Pilot Sport EV з малюнком протектора, технологією самоущільнення та поролоновими вставками, які створюють більш тиху їзду.

Celestiq підтримує систему допомоги водінню без використання рук Ultra Cruise , яка повинна зробити подорожі ще більш спокійними. Седан також може дистанційно паркуватися, навіть якщо водій перебуває поза автомобілем.

Зовнішність

Серійна версія Celestiq виглядає майже ідентично у порівнянні концепткаром з довгим капотом і похилим дахом. Зовні дверні ручки відсутні. Замість цього власник натискає кнопку, щоб відкрити або закрити двері.

У Celestiq використовуються високоякісні матеріали. Є 115 надрукованих на 3D-принтерах компонентів, включаючи віконні перемикачі, ручки для захоплення та оздоблення консолі. 300 частин виходять із процесу виготовлення гнучкості, який згинає металеві листи до потрібної форми. Крім того, решітка і переднє крило виконані з фрезерованого алюмінію.

Всередині

Усередині над панеллю приладів домінує дисплей з діагоналлю 55 дюймів. Насправді це два екрани, які поділяють одне скло. Для управління системою водій використовує металево-скляну ручку на консолі. Пасажир може відтворювати мультимедійні файли та користуватися Інтернетом, тож є захист конфіденційності, який не дозволяє водієві бачити це. Крім того, монітор з діагоналлю 11 дюймів розташований під кутом на центральній панелі між передніми пасажирами.

Кожен задній пасажир отримує екран діагоналлю 12,6 дюйма, а ззаду є дисплей діагоналлю 8 дюймів для налаштування положення сидіння, температури та керування дверима.

Над пасажирами розташований інтелектуальний скляний дах із чотирма контрольованими зонами. Кожен може регулювати затемнення від 20 відсотків до 1 відсотка. Панель відбиває інфрачервоне випромінювання та має покриття з низьким рівнем випромінювання, щоб сонце не нагрівало інтер’єр.

Індивідуалізація

Купуючи Celestiq, дилери Cadillac з’єднають клієнта з консьєржем, який координуватиме спілкування з дизайнером. За словами компанії, не буде двох однакових екземплярів седана, оскільки клієнти матимуть дуже багато варіантів персоналізації.

Cadillac буде виготовляти Celestiq у глобальному технічному центрі General Motors у Воррені, штат Мічиган. Монтажна бригада працюватиме там не більше ніж на шести автомобілях одночасно.