Cadillac продасть всього 25 екземплярів унікального концепта Celestiq

Як пише Motor1, Cadillac повідомив журналістам, що “майже всі” позиції на виробництво вже зайняті, але декілька доступних автівок ще є. Цікаво, що під час презентації Celestiq у 2022 році Тоні Рома, головний інженер Cadillac з розробки спортивних автомобілів, сказав, що у бренду “набагато більше покупців, ніж він зможе випустити авто за перший рік або 18 місяців”.

Детальніше: Серійний електричний Cadillac Celestiq отримає потужність в 600 кінських сил

Виходить, що або деякі потенційні клієнти відмовилися від своїх замовлень, або GM знайшла спосіб пришвидшити виробництво після анонсу автомобіля. Крім того, очікується, що наступного року Cadillac побудує більше Celestiq, якщо почнуть надходити замовлення.

Бренд ще не розкрив точну вартість флагманського електромобіля, але, зазначив, що він коштує понад 300 тисяч доларів. Покупці також мають надзвичайно широкі можливості з кастомізації автомобіля, що збільшуватиме його вартість. Очевидно, що Celestiq – це не масова модель, а радше маркетинговий хід для підвищення впізнаваності бренду Cadillac та технології акумуляторів General Motors.