Cadillac решил обуть своих поклонников

Сообщается, что Cadillac объединил усилия с дизайнером Домиником Чиамброне. В сотрудничестве они разработали четыре пары обуви, на что вдохновили модели Celestiq, Lyriq, Optiq и Escalade IQ.

Таким образом появилась обувь, в которой использованы элементы автомобилей бренда. Правда, Cadillac подробности не афиширует и полную характеристику по всей номенклатуре обуви не дает.

Также интересно Tesla выпустила крепкий алкоголь ценой 450 долларов за бутылку

Однако некоторая информация известна. В коротком сообщении сказано, что в кроссовках используются те же элементы, что и в обустройстве салонов – кожа, текстиль, стилистика пошива.

Как следствие, бренд получил яркие и стильные модели обуви. Ожидается, что в продаже кроссовки появятся 8 сентября.

Почему выбор выпал именно на этот день, не сообщается. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что это воскресенье, а именитые бренды в основном планируют премьерные продажи в выходной день.