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Cadillac решил обуть своих поклонников

Всемирно известная компания по выпуску роскошных автомобилей Cadillac взялась за выпуск обуви: вскоре в продажу поступят кроссовки стоимостью 5000 долларов.
Кроссовки Cadillac появятся в продаже - Auto24

ФОТО: Cadillac|

Кроссовки Escalade IQ

Валентин Ожго
logo26 августа, 17:30
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Сообщается, что Cadillac объединил усилия с дизайнером Домиником Чиамброне. В сотрудничестве они разработали четыре пары обуви, на что вдохновили модели Celestiq, Lyriq, Optiq и Escalade IQ.

Таким образом появилась обувь, в которой использованы элементы автомобилей бренда. Правда, Cadillac подробности не афиширует и полную характеристику по всей номенклатуре обуви не дает.

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Однако некоторая информация известна. В коротком сообщении сказано, что в кроссовках используются те же элементы, что и в обустройстве салонов – кожа, текстиль, стилистика пошива.

Как следствие, бренд получил яркие и стильные модели обуви. Ожидается, что в продаже кроссовки появятся 8 сентября.

Почему выбор выпал именно на этот день, не сообщается. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что это воскресенье, а именитые бренды в основном планируют премьерные продажи в выходной день.

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