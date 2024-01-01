Cadillac вирішив взути своїх шанувальників

Повідомляється, що Cadillac об’єднав зусилля з дизайнером Доміником Чіамброне. У співпраці вони розробили чотири пари взуття, на що надихнули моделі Celestiq, Lyriq, Optiq та Escalade IQ.

Таким чином з’явилося взуття, в якому використано елементи автомобилів бренду. Щоправда, Cadillac подробиці не афішує й повну характеристику по всій номенклатурі взуття не дає.

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Однак деяка інформація відома. В короткому повідомленні сказано, що в кросівках використовуються ті ж елементи, що і в облаштуванні салонів – шкіра, текстиль, стилістика пошиву.

Як наслідок, бренд отримав яскраві та стильні моделі взуття. Очікується, що в продажі кросівки з’являться 8 вересня.

Чому вибір випав саме на цей день, не повідомляється. Дехто з експертів схиляється до думки, що це неділя, а імениті бренди здебільшого планують прем’єрні продажі у вихідний день.