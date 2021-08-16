Ассортимент обновленной линейки Can-Am On-Road включает Ryker в версиях Rally и Sport, а модель Spyder F3 получила расширение новыми версиями F3 S Special Series F3 Limited Special Series, модель же Spyder RT получила новую версию RT Sea-to-Sky.

Ryker Rally и Ryker Sport

Ryker – трехколесный мотоцикл начального уровня от Can-Am. Новая версия Ryker Rally имеет множество обновлений и делает его более пригодным для использования на любых дорогах. Эти обновления включают такие вещи, как ралли-колеса и вездеходные шины, дополнительный фильтр на воздухозаборнике, алюминиевая защита кузова и регулируемая подвескп KYB с увеличенным ходом и дорожным просветом.

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Еще версия Rally предлагает крылышки и щитки для защиты рук райдера, а также новое сиденье, руль и подножки для повышенного комфорта. Завершают изменения вспомогательные светодиодные фонари и выхлоп Akrapovič. Производитель отмечает, что, несмотря на все особенности и название этой версии, Ryker Rally, специальный режим движения не предназначен для серьезного использования на бездорожье, а лучше всего себя покажет на гравийных и грунтовых дорогах.

Ryker Sport в технике почти идентичный Ryker Rally, но его регулируемая подвеска KYB настроена на ровный асфальт, вместо гравия и грунтовок.

Ryker Rally и Ryker Sport оснащаются двигателем Rotax 900 ACE, – 3-цилиндровым 900-кубовым мотором на 82 л. с. Обе модели теперь также оснащаются круиз-контролем – нынешним новшеством для линейки Ryker.



Spyder F3 и Spyder RT

Линейка Spyder 2021 включает в себя новые серии F3 S Special Series, серии F3 Limited Special и RT Sea-to-Sky. Первая версия имеет улучшенный стиль, который включает решетку Super Sport, капот сиденья Mono и спойлер. Special Series также имеет передние амортизаторы KYB, спортивный режим, уникальную краску Manta Green и “специальный пакет для любителей спорта, который поставляется с несколькими аксессуарами”.

Версия F3 Limited Special Series настроена на больший комфорт: имеет более удобное сидение со съемной спинкой, руль с короткой досягаемостью, вспомогательные фонари и место для хранения на 138 литров. F3 Limited окрашивается в красный цвет Viper Red.

Can-Am Spyder RT Sea-to-Sky разработан с учетом длительных поездок, поэтому является наиболее ориентированным на комфорт мотоциклом в линейке Spyder. Трицикл получил регулируемую спинку водителя, адаптивные сиденья из пены с поясничной поддержкой и боковые дефлекторы ветра. Sea-to-Sky также имеет характерные визуальные особенности, включая эксклюзивную краску Mystery Blue, серебристые колеса с 12 спицами, серебристый декор и вышивку Sea-to-Sky.

Фото: обновленная линейка трициклов Can-Am On-Road 2021 / Can-Am

Все модели Spyder F3 и Spyder RT поставляются с двигателем Rotax 1330 ACE, трехцилиндровым мотором объемом 1330 куб. см, с отдачей в 115 л. с.

Заказы на обновленные Can-Am уже принимаются, а к покупателям трехколесники начнут прибывать в феврале следующего года.