Асортимент оновленої лінійки Can-Am On-Road включає Ryker у версіях Rally та Sport, а модель Spyder F3 отримала розширення новими версіями F3 S Special Series та F3 Limited Special Series, а модель Spyder RT отримала нову версію RT Sea-to-Sky.

Асортимент оновленої лінійки Can-Am On-Road включає Ryker у версіях Rally та Sport, а модель Spyder F3 отримала розширення новими версіями F3 S Special Series та F3 Limited Special Series, а модель Spyder RT отримала нову версію RT Sea-to-Sky.

Ryker Rally та Ryker Sport

Ryker – триколісний мотоцикл початкового рівня від Can-Am. Нова версія Ryker Rally має безліч оновлень і робить його більш придатним для використання на будь-яких дорогах. Ці оновлення включають такі речі, як ралі-колеса та всюдихідні шини, додатковий фільтр на повітрозабірнику, алюмінієвий захист кузова та регульовану підвіску KYB зі збільшеним ходом та дорожнім просвітом.

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Версія Rally також пропонує крильця і ​​щитки для захисту рук райдера, а також нове сидіння, кермо та підніжки для підвищеного комфорту. Завершують зміни допоміжні світлодіодні ліхтарі та вихлоп Akrapovič. Виробник наголошує, що, попри усі особливості, спеціальний режим руху та назву цієї версії, Ryker Rally не призначений для серйозного використання на бездоріжжі, а найкраще себе покажу на гравійних та ґрунтових дорогах.

Ryker Sport в техніці майже ідентичний Ryker Rally, але його регульована підвіска KYB налаштована на рівний асфальт, замість гравію та ґрунтовок.

Ryker Rally та Ryker Sport оснащуються двигуном Rotax 900 ACE, – 3-циліндровим 900-кубовим мотором на 82 к.с. Обидві моделі тепер також оснащуються круїз-контролем – цьогорічним нововведенням для лінійки Ryker.



Spyder F3 та Spyder RT

Лінійка Spyder 2021 включає нові F3 S Special Series, F3 Limited Special Series та RT Sea-to-Sky. Перша версія має покращений стиль, який включає решітку Super Sport, капот сидіння Mono та спойлер. Special Series також має передні амортизатори KYB, спортивний режим, унікальну фарбу Manta Green та “спеціальний пакет для любителів спорту, який поставляється з кількома аксесуарами”.

Версія F3 Limited Special Series налаштована на більший комфорт: має зручніше сидіння зі знімною спинкою, кермо з короткою досяжністю, допоміжні ліхтарі та місце для зберігання на 138 літрів. F3 Limited фарбується у червоний колір Viper Red.

Can-Am Spyder RT Sea-to-Sky розроблений з урахуванням тривалих поїздок, тому є найбільш орієнтованим на комфорт мотоциклом у лінійці Spyder. Трицикл отримав регульовану спинку водія, адаптивні сидіння з піни з поперековою підтримкою та бічні дефлектори вітру. Sea-to-Sky також має характерні візуальні особливості, включаючи ексклюзивну фарбу Mystery Blue, сріблясті колеса з 12 спицями, сріблястий декор та вишивку Sea-to-Sky.

Фото: оновлена лінійка трициклів Can-Am On-Road 2021 / Can-Am

Всі моделі Spyder F3 та Spyder RT поставляються з двигуном Rotax 1330 ACE, трициліндровим мотором об’ємом 1330 куб. см, з віддачею у 115 к.с.

Замовлення на оновлені Can-Am вже приймаються, а до покупців триколісники почнуть прибувати у лютому наступного року.