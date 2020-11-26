Этот дроид-трансформер задуман, как робот – домашний любимец с полезными функциями.

Блестящий металлический корпус с открытыми частями механизмов, красные светодиоды “глаз” и способность общаться с человеком – это не новый Терминатор и восстание машин, это дружеский добрый робот-скутер от компании FURO.

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Персональный электротранспорт сегодня – чрезвычайно разнообразен. С одним, двумя параллельными или последовательными колесами, трехколесные, квадроколесные, для передвижения стоя или сидя, на любой вкус и кошелек. Но RidRoid CanguRo – больше, чем просто средство передвижения.

CanguRo – это партнер мобильности. Если говорить конкретнее, это робот с функциями скутера, который может следовать за пользователем везде.

Фото: RidRoid CanguRo / FURO, Autoevolution

Находясь в режиме работа, этот дроид полагается на свое аппаратное и программное обеспечение для успешного маневрирования вокруг препятствий и на улицах. На передней части дроида, прямо под рулем, расположен своеобразный козырек, в котором прячется система 3D Lidar и широкоугольная камера, которые обеспечивают ему “зрение”.

Автономная навигация использует несколько приложений. Программное обеспечение под названием SLAM гарантирует, что CanguRo всегда картографирует окружающую среду, включая лучшие доступные локализации в режиме реального времени. Дроидов он выполняет обе эти функции одновременно, создавая план пути на основе окружающей среды и препятствий, чтобы двигаться самостоятельно.

Робот переходит в режим скутера с небольшой трансформацией. Маневрирование на нем подобно катанию на лыжах. Используя датчик силы в своей подвеске, CanguRo обнаруживает направление, к которому склоняется райдер и также наклоняется. Часть подвески лежит на заднем 10-дюймовом колесе, тогда как на двух передних колесах размещен двигатель. Пока нет информации о двигателях и их мощность.