Цей дроїд-трансформер задуманий, як роботичний домашній улюбленець з корисними функціями.

Блискучий металевий корпус з відкритими частинами механізмів, червоні світлодіоди “очей” і здатність спілкуватись з людиною – це не новий Термінатор і повстання машин, це дружній добрий робот-скутер від компанії FURO.

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Персональний електротранспорт сьогодні – надзвичайно різноманітний. З одним, двома паралельними чи послідовними колесами, триколісні, квадроколісні, для пересування стоячи чи сидячи, на будь-який смак та гаманець. Але RidRoid CanguRo – більше, ніж просто засіб пересування.

CanguRo – це партнер мобільності. Якщо говорити конкретніше, це робот з функціями скутера, що може слідувати за користувачем скрізь.

Фото: RidRoid CanguRo / FURO, Autoevolution

Перебуваючи в режимі робота, цей дроїд покладається на своє апаратне та програмне забезпечення для успішного маневрування навколо перешкод та на вулицях. На передній частині дроїда, прямо під кермом, розташований своєрідний козирок, в якому ховається система 3D Lidar та ширококутна камера, які забезпечують йому “зір”.

Автономна навігація використовує кілька програм. Програмне забезпечення під назвою SLAM гарантує, що CanguRo завжди картографує оточуюче середовище, включаючи найкращі доступні локалізації в режимі реального часу. Дроїд він виконує обидві ці функції одночасно, створюючи план шляху на основі навколишнього середовища та перешкод, щоб рухатися самостійно.

Робот переходить у режим скутера з невеликою трансформацією. Маневрування на ньому подібне на катання на лижах. Використовуючи датчик сили у своїй підвісці, CanguRo виявляє напрямок, до якого схиляється райдер і також нахиляється. Частина підвіски лежить на задньому 10-дюймовому колесі, тоді як на двох передніх колесах розміщений двигун. Наразі немає інформації про двигуни та їх потужність.