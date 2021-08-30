В режиме городского автомобиля это двухместный пикап с небольшим кузовом, а в режиме искателя приключений электрокар становится шестиколесным кемпером.

Жесткое крепление прицепа с палаткой к кузову автомобиля, фактически, делает его не прицепом, а конструктивной составляющей самой машины.

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С момента своего основания в 2017 году, стартап Canoo работал над созданием идеального городского автомобиля – компактным, но комфортным, надежным, доступным и экологичным. В прошлом году компания объявила о начале работы над пикапом на той же платформе, что и ситикар.

Концепт Canoo Anyroad призван заполнить нишу между ситикаром и функциональным внедорожником, объединяя лучшее из двух миров. Прицеп Anyroad интегрирован в автомобиль, который его буксирует. По мнению создателей концепта, это сделает управление автомобилем более простым и плавным, по сравнению с прицепом на буксире. Это также позволит автомобилю ездить по городским улицам так же легко с прицепом, как и без него.

Фото: концепт Anyroad

Прицеп на самом деле является палаточным модулем. Как и автомобиль, он рассчитан на двоих, при этом обеспечивает лишь самое необходимое: в нем есть кровать и дополнительное место для хранения снаружи, например багажное отделение, еще одно отделение для вещей на улице и медицинский набор для скорой помощи, а также стол, который складывается с местом для хранения продуктов и столовых приборов. Фары пикапа, которые выполнены в форме логотипа бренда Canoo, имеют еще одно назначение – они снимаются и могут использоваться как переносные фонари.

Anyroad предусматривает двойной электромотор и два блока тяговых аккумуляторов. Вторая батарея находится в прицепе и обеспечивает дополнительные километры пробега. Общий запас хода Anyroad должен составлять до 1000 километров.

На данный момент модельный ряд Canoo включает электрический минивэн Lifestyle Vehicle, многоцелевой фургон для доставки MPDV и пикап. Также стартап рассматривает возможность поставить на поток спортивный седан. Первые экземпляры Lifestyle Vehicle обещают передать покупателям в 2022 году, следующий – пикап в 2024 году, а для MPDV сроки не определены.