У режимі міського автомобіля це двомісний пікап з невеличким кузовом, а в режимі шукача пригод електрокар стає шестиколісним кемпером.

Жорстке кріплення причепу з наметом до кузову автомобіля, фактично, робить його не причепом, а конструктивною складовою самої машини.

Також цікаво: В Україну почали завозити китайські армійські позашляховики

З моменту свого заснування у 2017 році, стартап Canoo працював над створенням ідеального міського автомобіля – компактним, але комфортним, надійним, доступним і екологічним. Минулого року компанія оголосила про початок роботи над пікапом на тій же платформі, що й сітікар.

Концепт Canoo Anyroad покликаний заповнити нішу між сітікаром та функціональним позашляховиком, об’єднуючи краще з двох світів. Причіп Anyroad інтегрований в автомобіль, який його буксирує. На думку творців концепту, це зробить керування автомобілем простішим та плавнішим, у порівнянні з причепом на буксирі. Це також дозволить автомобілю їздити міськими вулицями так само легко з причепом, як і без нього.

Фото: концепт Canoo Anyroad / Canoo

Причіп насправді є наметовим модулем. Як і автомобіль, він розрахований на двох, при цьому забезпечує лише найнеобхідніше: в ньому є ліжко та додаткове місце для зберігання зовні, наприклад багажне відділення, ще одне відділення для речей на вулиці та медичний набір для швидкої допомоги, а також складний стіл з місцем для зберігання харчів та столових приладів. Фари пікапа, які виконані у формі логотипа бренду Canoo, мають ще одне призначення – вони знімаються і можуть використовуватись, як переносні ліхтарі.

Anyroad передбачає подвійний електромотор та два блоки тягових акумуляторів. Друга батарея знаходиться у причепі й забезпечує додаткові кілометри пробігу. Загальний запас ходу Anyroad повинен складати під 1000 кілометрів.

Наразі модельний ряд Canoo включає електричний мінівен Lifestyle Vehicle, багатоцільовий фургон для доставки MPDV та пікап. Також стартап розглядає можливість поставити на потік спортивний седан. Перші примірники Lifestyle Vehicle обіцяють передати покупцям у 2022 році, наступний – пікап у 2024 році, а для MPDV терміни не визначені.