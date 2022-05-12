В некоторых сетях АЗС стоимость сжиженного автомобильного газа вплотную приблизилась к 40 грн за литр.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла 12 мая на 28 копеек – до 33,29 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Самая большая цена на продукт установлена ​​днепропетровской сетью "Нефтек" – 39,99 грн/л (+4 грн/л до 11 мая). "Укргаздобыча" установила цену на уровне 39,00 грн/л (+2 грн/л).

В столичной сети Авантаж цена на продукт увеличилась сразу на 5 грн/л, до 38,63 грн/л. Также автогаз подорожал в сетях WOG, "БРСМ-Нефть" и других.

Как сообщалось из-за дефицита бензина на АЗС спрос и объемы розничной реализации сжиженного газа в некоторых украинских сетях АЗС в мае выросли по сравнению с первой половиной апреля на 70-80%.