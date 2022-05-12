У деяких мережах АЗС вартість скрапленого автомобільного газу впритул наблизилась до 40 грн за літр.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 12 травня на 28 копійок – до 33,29 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи “А-95”.

Читайте також: Споживання автогазу в Україні зросло на 80%

Найбільшу ціну на продукт встановлено дніпропетровською мережею “Нефтек” – 39,99 грн/л (+4 грн/л до 11 травня). “Укргазвидобування” встановило ціну на рівні 39,00 грн/л (+2 грн/л).

У столичній мережі “Авантаж” ціна на продукт збільшилася відразу на 5 грн/л, до 38,63 грн/л. Також автогаз здорожчав у мережах WOG, “БРСМ-Нафта” та інших.

Як повідомлялось раніше через дефіцит бензину на АЗС попит та обсяги роздрібної реалізації скрапленого газу у травні зросли порівняно з першою половиною квітня на 70-80%.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 11 по 12 травня, грн/л: