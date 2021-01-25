Стоимость автомобильного газа продолжает расти.

За выходные (22-25 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 9 коп. за литр, в 12,98 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В сети WOG продукт подорожал на 18 коп. за литр, в 13.79 грн за литр. Glusco и "Фактор" подняли цены на 30 коп. за литр, в 13,21 и 12,50 грн за литр соответственно.

Консолидированная сеть “Привата”, обладающая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 6-10 коп. за литр, в 12,30-12,31 грн за литр. Наибольшее повышение цен в этой сети зафиксировано в Одесской области, где стоимость автогаза выросла на 60 коп. за литр, в 12,85 грн за литр. В других областях цена выросла на 10-30 коп. за литр.

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 15 и 10 коп. за литр, в 13,39 и 12,22 грн за литр соответственно.

Такие сети как AMIC, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-20 коп. за литр.

Отметим, по данным Консалтинговой группы "А-95", оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 по 22 января выросла на 1 650 грн/т (8,8%), в 20 350 грн/т.