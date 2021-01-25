Вартість автомобільного газу продовжує зростати.

За вихідні (22-25 січня) середня ціна на автогаз у мережах АЗС підвищилася на 9 коп. за літр, до 12,98 грн за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Читайте також: Українці значно рідше стали офіційно реєструвати ГБО

У мережі WOG продукт здорожчав на 18 коп. за літр, до 13,79 грн за літр. Glusco і "Фактор" підняли ціни на 30 коп. за літр, до 13,21 і 12,50 грн за літр відповідно.

Консолідована мережа "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, у середньому підвищила ціни на 6-10 коп. за літр, до 12,30-12,31 грн за літр. Найбільше підвищення цін у цій мережі зафіксовано в Одеській області, де вартість автогазу виросла на 60 коп. за літр, до 12,85 грн за літр. У деяких інших областях ціна виросла на 10-30 коп. за літр.

KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 15 і 10 коп. за літр, до 13,39 і 12,22 грн за літр відповідно.

Такі мережі як AMIC, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Motto та ін. збільшили цифри цінників на автогаз на 5-20 коп. за літр.

Відзначимо, за даними Консалтингової групи "А-95", гуртова вартість скрапленого газу на умовах самовивозу з ГНС з 4 по 22 січня зросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 350 грн/т.