Розничные сети 26 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 коп. за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

WOG в среднем повысила цены на 10 коп. за литр, до 10,76 грн за литр. ОККО подняла цены на 25 коп. за литр, до средних по сети 10,48 грн за литр.

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Такие сети как «БРСМ-Нефть», Shell, KLO, Chipo, «Род-Ник», Mango и Motto повысили цены на 10-40 коп. за литр. UPG, «Параллель», «Авантаж 7» – на 20 коп. за литр.

Средняя цена СУГ по Украине 26 мая составила 9,88 грн за литр (+12 коп. за литр).

За прошедшую неделю (с 15 по 22 мая) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 93 коп. за литр (на 10,8%), до 9,55 грн за литр.

По данным «Консалтинговой группы А-95», за прошедшую неделю оптовые цены сжиженного газа выросли на 14%, до 16 800 грн / т. Всего с начала месяца цена автомобильных партий СУГ на ГНС повысилась на 54% (на 5860 грн / т). При этом розничные цены с начала месяца увеличились на 18% (на 1,5 грн за литр).

Стремительный рост оптовых цен началось с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 25 на 26 мая, грн за литр: