Роздрібні мережі 26 травня підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-40 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи А-95».

WOG в середньому підвищила ціни на 10 коп. за літр, до 10,76 грн за літр. ОККО підняла ціни на 25 коп. за літр, до середніх по мережі 10,48 грн за літр.

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Такі мережі як «БРСМ-Нафта», Shell, KLO, Chipo, «Род-Ник», Mango і Motto підвищили ціни на 10-40 коп. за літр. UPG, «Паралель», «Авантаж 7» - на 20 коп. за літр.

Середня ціна ЗВГ по Україні 26 травня склала 9,88 грн за літр (+12 коп. за літр).

За минулий тиждень (з 15 по 22 травня) ціни скрапленого газу в мережах АЗС зросли в середньому на 93 коп. за літр (на 10,8%), до 9,55 грн за літр.

За даними «Консалтингової групи А-95», за минулий тиждень оптові ціни скрапленого газу зросли на 14%, до 16 800 грн / т. Всього з початку місяця ціна автомобільних партій ЗВГ на ГНС підвищилася на 54% (на 5860 грн / т). При цьому роздрібні ціни з початку місяця збільшилися на 18% (на 1,5 грн за літр).

Стрімке зростання оптових цін почалося з початку другої декади травня на тлі різкого підвищення попиту.

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 25 на 26 травня, грн за літр: