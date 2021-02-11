Автогаз в крупных сетях уже перешагнув отметку в 15 грн за литр. Эксперты прогнозируют его дальнейшее подорожание

Средняя цена сжиженного газа 11 февраля в сетях АЗС повысилась на 20 коп. за литр, до 14,68 грн за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В сетях ОККО и WOG продукт подорожал на 30 и 61 коп. за литр, до 15,29 и 15,48 грн за литр соответственно. На 20 коп. за литр автогаз подорожал на станциях "БРСМ-Нафта".

AMIC и Shell подняли цены на 11 и 18 коп. за литр, до 14,15 и 14,66 грн за литр соответственно. В сетях KLO и "Авантаж 7" СВГ добавил по 20 коп. за литр.

Такие сети как Glusco, "Автотранс", "Овис", BVS, Chipo, "Prime", "Автопорт", Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30 коп. за литр.

Стоимость газа на аукционах украинских производителей 9 февраля выросла до 24 600 грн/т. "С учетом затрат на транспортировку и реализацию стоимость автогаза в рознице составит около 16,5 грн за литр", – прогнозирует аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.