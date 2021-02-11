Автогаз у великих мережах вже переступив позначку в 15 грн за літр. Експерти прогнозують його подальше дорожчання.

Середня ціна скрапленого газу 11 лютого в мережах АЗС підвищилася на 20 коп. за літр, до 14,68 грн за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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У мережах ОККО і WOG продукт здорожчав на 30 і 61 коп. за літр, до 15,29 і 15,48 грн за літр відповідно. На 20 коп. за літр автогаз здорожчав на станціях "БРСМ-Нафта".

AMIC і Shell підняли ціни на 11 і 18 коп. за літр, до 14,15 і 14,66 грн за літр відповідно. У мережах KLO і "Авантаж 7" СВГ додав по 20 коп. за літр.

Такі мережі як Glusco, "Автотранс", "Овіс", BVS, Chipo, Prime, "Автопорт", Marshal, Motto та ін. збільшили цифри цінників на автогаз на 10-30 коп. за літр.

Вартість газу на аукціонах українських виробників 9 лютого виросла до 24 600 грн/т. "З урахуванням витрат на транспортування і реалізацію вартість автогазу в роздробі складе близько 16,5 грн за літр", – прогнозує аналітик Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн.