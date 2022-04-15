Несмотря на то что цена автогаза уже даже немного превышает цену бензина – им все равно продолжают заправлять автомобили.

АО "Укргаздобыча" на сегодняшних торгах реализовало сжиженный газ по рекордной за всю историю цене 57 000 грн/т. Об этом сообщили игроки рынка.

Читайте также: Что делать, чтобы Украина не осталась без горючего: мнение эксперта

С учетом такой стоимости продукта на аукционе его цена в розничных сетях АЗС, по расчетам Консалтинговой группы "А-95", может достичь 34 грн/л, что даже чуть больше средней цены на бензин марки А-95 (33,96 грн/ л на 14 апреля)

"Вот эта цена (на автогаз) — это последствия образовавшегося на рынке дефицита", — говорит один из покупателей ресурса, добавив, что он не представляет перспективу, которая ждет рынок.

"Казалось бы, с такой ценой на потолке автогаз должны прекратить покупать обычные автолюбители. Но у них нет другого выхода, кроме как заправляться автогазом, который есть на сегодняшний день на заправках, потому что нет бензина", – добавляет еще один собеседник enkorr.

По его мнению, если бы правительство отменило государственное регулирование цен на нефтепродукты и отпустило их в "свободное плавание", то все участники этого рынка могли бы насытить рынок бензином и дизелем. Однако резкий рост цен в таком случае гарантирован.

"Как только он им насытится, потребность автолюбителей заправляться сжиженным газом по цене 32-34 грн отпадет, они перейдут на бензин. Поэтому я вижу именно такой выход из ситуации", — отмечает он.

Ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн высказал мнение, что правительству Украины следует отказаться от государственного регулирования цен на топливо на АЗС для стимулирования импорта через западную границу.

Более реальными, по мнению эксперта, для рынка центра, востока и юга имеются оптовые предложения по старым запасам по цене 35 грн/л на бензин и 40-42 грн/л на ДТ.