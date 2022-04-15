Не дивлячись на те, що ціна автогазу вже навіть трохи перевищує ціну бензину – ним усе одно продовжують заправляти автомобілі.

АТ "Укргазвидобування" на сьогоднішніх торгах реалізувало скраплений газ за рекордною за всю історію ціною 57 000 грн/т. Про це enkorr повідомили гравці ринку.

Читайте також: Що робити, аби Україна не залишилась без пального: думка експерта

З урахуванням такої вартості продукту на аукціоні його ціна в роздрібних мережах АЗС, за розрахунками Консалтингової групи "А-95", може сягнути 34 грн/л, що навіть трохи більше від середньої ціни на бензин марки А-95 (33,96 грн/л на 14 квітня)

"Ось ця ціна (на автогаз) — це наслідки дефіциту, що утворився на ринку", — каже один із покупців ресурсу, додавши, що він не уявляє перспективи, яка чекає на ринок.

"Здавалося б, із такою ціною на стелі автогаз мають припинити купувати звичайні автолюбителі. Та вони не мають іншого виходу, окрім як заправлятися автогазом, який є на сьогоднішній день на заправках, бо немає бензину", — додає ще один співрозмовник enkorr.

На його думку, якби уряд скасував державне регулювання цін на нафтопродукти й відпустив їх у "вільне плавання", то всі учасники цього ринку мали б змогу наситити ринок бензином і дизелем. Проте різке зростання цін у такому випадку гарантоване.

"Як тільки він ним насититься, потреба автолюбителів заправлятися скрапленим газом за ціною 32-34 грн відпаде, вони перейдуть на бензин. Тому я зараз бачу саме такий вихід із ситуації", — зазначає він.

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн висловив думку, що урядові України варто відмовитись від державного регулювання цін на пальне на АЗС задля стимулювання імпорту через західний кордон.

Більш реальними, на думку експерта, для ринку центру, сходу й півдня є наявні гуртові пропозиції зі старих запасів за ціною 35 грн/л на бензин і 40-42 грн/л на ДП.

"Дрібні й середні регіональні мережі змушені зупинятись, що призводить до швидкого спустошення станцій національних операторів, які теж не мають запасів пального і змушені запроваджувати додаткові обмеження. Буденним зараз є явище, коли за кеш пального немає, тільки для "силовиків", муніципалітету, корпоративних клієнтів (останнім теж почали вводити ліміти)", — зазначав він.