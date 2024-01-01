Цена автогаза выросла, но будет еще дороже

Сети АЗС активно увеличивали стоимость сжиженного газа в течение нескольких месяцев, адаптируясь к новым ставкам акцизного налога, введенных с 1 сентября, сообщает Институт исследований авторынка, ссылаясь на данные "НефтеРынок". В общем, с начала сентября средняя стоимость LPG выросла на 6,46 грн/л. Фактические цены на стелах АЗС отдельных операторов достигли даже 37 грн/л за LPG.

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Вот какие сейчас средние цены на автозаправочных станциях в Украине на сжиженный газ:

Цены на LPG, ноябрь 2024 г. По данным “Нефтерынок”

При этом, соотношение средней цены на LPG на АЗС к стоимости литра бензина А-95 в среднем выросло до 62,9% в течение 1-19 ноября, по сравнению с 49,6% в августе 2024 г. до увеличения ставок акциза на топливо. Как сообщают участники рынка, соответствующие изменения существенно уменьшили экономические преимущества потребления автогаза по сравнению с бензинами, что уже стало заметно в объемах продаж на АЗС.

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И это еще не конечная точка: с 1 января 2025 года акцизный налог на сжиженный газ вырастет на 17%, со 148 до 173 евро на 1000 л. Соответственно, в начале 2025 г. ожидается увеличение налоговой нагрузки на автогаз на 1,3 грн/л (с НДС) при расчете по текущему курсу НБУ. Что в свою очередь отразится на конечной цене этого вида топлива.

Кроме этого, не стоит забывать о прямой зависимости розничных цен на горючее от курса иностранной валюты (в которой осуществляются оптовые закупки газа) - если курс изменится, это тоже может задеть цены на LPG для автомобилистов.