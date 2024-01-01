Ціна автогазу зросла, але буде ще дорожче

Мережі АЗС активно збільшували вартість скрапленого газу протягом декількох місяців, адаптуючись до нових ставок акцизного податку, запроваджених з 1 вересня, повідомляє Інститут досліджень авторинку, посилаючись на дані «НафтоРинок». Загалом, з початку вересня середня вартість LPG зросла на 6,46 грн/л. Фактичні ціни на стелах АЗС окремих операторів досягли навіть 37 грн/л за LPG.

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Ось які зараз середні ціни на автозаправних станціях в Україні на скраплений газ:

Ціни на LPG, листопад 2024 р. За даними “Нафторинок”

При цьому, співвідношення середньої ціни на LPG на АЗС до вартості літра бензину А-95 в середньому зросло до 62,9% протягом 1-19 листопада, в порівнянні з 49,6% в серпні 2024 р. до збільшення ставок акцизу на пальне. Як повідомляють учасники ринку, відповідні зміни суттєво зменшили економічні переваги споживання автогазу в порівнянні з бензинами, що вже стало помітно в обсягах продажів на АЗС.

Якщо авто довго стояло, акумулятор міг розрядитись. Але це не означає, що його обов'язково потрібно замінити. За допомогою зарядного пристрою Bosch можна відновити працездатність автомобільного та багатьох інших АКБ. Наприклад тих, які використовуються не за призначенням, для освітлення своїх осель під час блекаутів. Рекламна інформація

І це ще не кінцева точка: з 1 січня 2025 року акцизний податок на скраплений газ зросте на 17%, зі 148 до 173 євро на 1000 л. Відповідно, на початку 2025 р. очікується збільшення податкового навантаження на автогаз на 1,3 грн/л (з ПДВ) при розрахунку за поточним курсом НБУ. Що своєю чергою відобразиться на кінцевій ціні цього виду пального.

Крім цього, не варто забувати про пряму залежність роздрібних цін на пальне від курсу іноземної валюти (у якій здійснюються оптові закупки газу) — якщо курс зміниться, це теж може зачепити ціни на LPG для автомобілістів.