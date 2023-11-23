Дефицит газа поддерживает рост цены LPG на аукционах. Нехватка возникла из-за забастовки польских перевозчиков.

На аукционе "Украинской энергетической биржи" 22 ноября стоимость сжиженного газа сохранила восходящий тренд, прибавив в цене в среднем 1530 грн, до 63 988 грн/т. В среднем LPG "Укрнафты" подорожало на 2735 грн, до 63 836 грн/т, "Укргаздобычи" - на 325 грн, до 64 139 грн/т. На торги 22 ноября производители выставили 6878 т.

Читайте также: Блокирование границы с Польшей: на рынке автогаза ситуация предкризисная

Аукцион проходил оживленно. "Укрнафта" за пару часов реализовала 100% газа. Начальная цена на продукт компаний составляла 61 100 грн/т, однако стоимость некоторых лотов достигала 65 990 грн/т. Газ "Укргаздобычи" пользовался меньшим спросом. Во время торгов стоимость лотов колебалась в пределах 63 600-65 000 грн/т.

На аукционе частных производителей цена на газ составляла 62 640 грн/т. Импортер GT Group выставляла на аукцион 114 т газа по стартовой цене 61 000 грн/т. Желающих приобрести газ у GT оказалось немного - реализовано 19 т (1 лот).

По мере наполнения юга страны импортным ресурсом трейдеры по возможности переносят закупку на морской ресурс. Цены на газ в этом направлении начинаются с 58 000 грн/т. Согласно мониторингу "Консалтинговой группы А-95", по состоянию на 22 ноября средняя стоимость LPG в стране при условии поставки FCA составляет 60 880 грн/т, что на 3070 грн больше по сравнению с неделей ранее, но значительно ниже цен аукционов.

Трейдеры отмечают, что рынок находится в процессе перехода с автомобильных поставок на железнодорожные, и для этого требуется определенное время. "Путь газа, что был загружен где-то в Польше в вагон, к пистолету на украинской заправке в разы длиннее чем если бы тот же газ отгружался автомобилем. Слив на ГНС, наполнение машин, развозка по заправкам – это все не быстро", — объясняет представитель розничной компании из западной части Украины.

По словам руководителя газового направления ГК "Надежда" Станислава Батраченко, переход рынка на новые каналы поставки привел к существенному увеличению товара в пути. "Мы видим, что объемы импорта немалые, но на востоке ГНС пустые. Весь ресурс на колесах", — говорит заместитель директора полтавской компании.

Он оценивает дефицит газа на уровне 400-500 т в сутки. "Этот дополнительный объем абсолютно посильный для железнодорожного импорта. Есть и недогруженные терминалы в соседних странах, и свободный парк. А главное - "Укрзализныця" имеет большой потенциал по ускорению работы", — считает господин Батраченко.

Напомним, что основной причиной дефицита LPG является блокирование польско-украинской границы польскими перевозчиками с 6 ноября и неспособность власти решить эту ситуацию. "По состоянию на 20 ноября на пунктах пропуска между Польшей и Украиной на пересечение границы ждут более трех тысяч грузовиков: "Краковец – Корчева" – 1500, "Дорогуск – Ягодин" – 1200 и более 500 грузовиков на "Рава-Русская – Гребенное", — сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.