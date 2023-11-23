Дефіцит газу підтримує зростання ціни LPG на аукціонах. Нестача виникла через страйк польських перевізників.

На аукціоні «Української енергетичної біржи» 22 листопада вартість скрапленого газу зберегла висхідний тренд, додавши в ціні в середньому 1530 грн, до 63 988 грн/т. В середньому LPG «Укрнафти» здорожчало на 2735 грн, до 63 836 грн/т, «Укргазвидобування» — на 325 грн, до 64 139 грн/т. На торги 22 листопада виробники виставили 6878 т.

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Аукціон проходив жваво. «Укрнафта» за пару годин реалізувала 100% газу. Початкова ціна на продукт компаній становила 61 100 грн/т, однак вартість деяких лотів досягала 65 990 грн/т. Газ «Укргазвидобування» користувався меншим попитом. Під час торгів вартість лотів коливалась в межах 63 600—65 000 грн/т.

На аукціоні приватних виробників ціна на газ становила 62 640 грн/т. Імпортер GT Group виставляла на аукціон 114 т газу по стартовій ціні 61 000 грн/т. Бажаючих придбати газ у GT виявилося небагато - реалізовано 19 т (1 лот).

По мірі наповнення півдня країни імпортним ресурсом трейдери за можливості переносять закупівлю на морський ресурс. Ціни на газ в цьому напрямку починаються з 58 000 грн/т. Згідно моніторингу «Консалтингової групи А-95», станом на 22 листопада середня вартість LPG в країні за умови поставки FCA становить 60 880 грн/т, що на 3070 грн більше порівняно з тижнем раніше, але значно нижче за ціни аукціонів.

Трейдери зазначають, що ринок перебуває у процесі переходу з автомобільних постачань на залізничні, і для цього потрібен певний час. «Шлях газу, що був завантажений десь у Польщі у вагон, до пістолету на українській заправці в рази довший ніж якби той самий газ відвантажувався автомобілем. Злив на ГНС, наповнення машин, розвезення по заправках – це все не швидко», - пояснює представник роздрібної компанії з західної частини України.

За словами керівника газового напрямку ГК «Надєжда» Станіслава Батраченка, перехід ринку на нові канали постачання призвів до суттєвого збільшення товару у дорозі. «Ми бачимо, що обсяги імпорту немалі, але на сході ГНС порожні. Весь ресурс на колесах», - каже заступник директора полтавської компанії.

Він оцінює дефіцит газу складає 400-500 т на добу. «Цей додатковий обсяг абсолютно посильний для залізничного імпорту. Є і недовантажені термінали у сусідніх країнах, і вільний парк. А головне - «Укрзалізниця» має великий потенціал з прискорення роботи», - вважає пан Батраченко.

Нагадаємо, що основною причиною дефіциту LPG є блокування полько-українського кордону польськими перевізниками з 6 листопада і неспроможність влади вирішити цю ситуацію. «Станом на 20 листопада на пунктах пропуску між Польщею та Україною на перетин кордону чекають понад три тисячі вантажівок: «Краківець – Корчова» – 1500, «Дорогуськ – Ягодин» – 1200 та понад 500 вантажівок на «Рава-Руська – Гребенне», - повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.