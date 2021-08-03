Цена на автомобильный газ сейчас самая высокая за всю историю наблюдений. По словам экспертов цена будет расти и дальше.

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа достигла рекордных 16,88 грн/л (+2 коп./л до 30 июля). Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и "Рур групп" стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно.

"Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 коп./л. Такие сети как "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, "Овис", Luxwen и Mango повысили цены в пределах 5-20 коп./л.

Всего с начале июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС ​​подорожали до 28 380 грн/т. По мнению эксперта Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн, потенциал для роста розничных цен на автогаз в нынешних условиях составляет еще 1 грн/л.