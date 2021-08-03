Ціна на автомобільний газ зараз найвища за всю історію спостережень. За словами експертів ціна буде рости і надалі.

Середня ціна скрапленого газу в мережах АЗС 2 серпня досягла рекордних 16,88 грн/л (+2 коп./л до 30 липня). Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, в мережі SOCAR продукт здорожчав на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO і "Рур груп" вартість ресурсу виросла в середньому на 20 коп./л, до 17,19 грн/л і 17,09 грн/л відповідно.

"Фактор", Marshal, "Авантаж 7" і "Катрал" підняли ціни на 10 коп./л. Такі мережі як "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, "Овіс", Luxwen і Mango підвищили ціни в межах 5-20 коп./л.

Загалом із початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л, або 10%, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали до 28 380 грн/т. На думку експерта Консалтингової групи "А-95" Артема Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на автогаз у нинішніх умовах становить ще 1 грн/л.