Усі трейдери України очікують подальшого зростання цін на СВГ у серпні.

Вартість скрапленого газу на українському ринку в серпні може продовжити своє зростання, вважає більшість опитаних enkorr трейдерів. Частина гуртовиків передбачає, що вартість може зрости ситуативно і швидко відіграти назад, однак зниження ціни в серпні щодо кінця липня не прогнозує ніхто.

Читайте також: Водневе ГБО: Toyota почала випробування

Крім високих цінових рівнів усіх регіонів Європи на ринок України й далі впливає напружена ресурсна ситуація. За всіма найбільшими джерелами забезпечення ринку очікується скорочення постачань. Так, за словами покупців Socar New Enegry, трейдер повідомив контрагентів про значне скорочення плану постачань ресурсу "Роснафти" на серпень. "Комусь обрізали обсяг на 50%, комусь на 30%, комусь і зовсім відмовили. Сумарно виходять на близько 20 тис. т у серпні", – каже імпортер, який також отримав повідомлення про планове недовантаження.

Джерела enkorr повідомляють, що скорочення відвантажень "Роснафти" може бути пов'язано з державним регулюванням у Росії. Зокрема, на нещодавній нараді в Міненерго РФ чиновники закликали виробників збільшити постачання на внутрішній ринок на шкоду експортним відвантаженням. "ЗМІ пишуть про бензин, проте на нараді ставилося питання і по СВГ, і керівництво Міненерго звернуло увагу на те, що цей продукт також торгується на рекордних позначках, і що його експорт також не завадить обмежити", – каже джерело, знайоме з ситуацією.

Зрізають обсяги і білоруси. Контрагенти білоруських виробників повідомляють, що БНК урізав обсяги за TERM-контрактами на 20%, "Білоруснафта" – на 10%.

Суперечливі прогнози оператори ринку дають щодо серпневих постачань ТШО. Так, частина трейдерів повідомляє про скорочення обсягів казахстанського гіганта для України на 10% через ремонт. Водночас великі контрагенти ТШО говорять про перенесення ремонту на вересень і, відповідно, виконання максимальних номінацій.

Трейдери прогнозують, що в серпні активніше працюватиме морський канал постачання. Плани щодо повного завантаження, зокрема, підтвердили в "Ультрамарин Трейдінг", який оперує перевалкою в Миколаєві. Учасники ринку також повідомляють, що активну діяльність планує "Укртатнафта". Нагадаємо, що липень оператор перевалки в Одесі відпрацював скромно.

У той же час уже зрозуміло, що газ із моря не буде дешевою альтернативою. Алжирська компанія Sonatrach опублікувала на серпень свої котирування газу, які є визначальним індикативом вартості LPG в Середземному і Чорному морі. Всупереч очікуванням невеликого зниження вартості слідом за нафтою, котирування Sonatrach виросло на $35 і склало в середньому $640/т. Це означає, що відпускна вартість морського ресурсу в українських портах може досягти 29 000 грн/т.

Трейдери переконані, що попри рекордні цінові рівні, гострий дефіцит газу і його пропажа на АЗС Україні не загрожують. "Так, ситуація напружена, проте будуть спотові постачання з РФ, буде їхати ресурс через західний кордон, з моря. Інша справа, що ціна цього газу точно не буде нижчою, ніж зараз на ринку", – зазначає директор трейдингової компанії з Києва.