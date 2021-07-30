Все трейдеры Украины ожидают дальнейшего роста цен на СУГ в августе.

Стоимость сжиженного газа на украинском рынке в августе может продолжить свой рост, считает большинство опрошенных enkorr трейдеров. Часть оптовиков предполагает, что стоимость может возрасти ситуативно и быстро отыграть назад, однако снижения цены в августе относительно конца июля не прогнозирует никто.

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Кроме высоких ценовых уровней всех регионов Европы на рынок Украины и дальше влияет напряженная ресурсная ситуация. По всем крупнейшим источникам обеспечения рынка ожидается сокращение поставок. Так, по словам покупателей Socar New Enegry, трейдер сообщил контрагентам о значительном сокращении плана поставок ресурса "Роснефти" на август. "Кому-то обрезали объем на 50%, кому-то на 30%, кому-то и вовсе отказали. Суммарно выходят на около 20 тыс. т в августе", – говорит импортер, который также получил сообщение о плановой недогрузке.

Источники enkorr сообщают, что сокращение отгрузок "Роснефти" может быть связано с государственным регулированием в России. В частности, на недавнем совещании в Минэнерго РФ чиновники призвали производителей увеличить поставки на внутренний рынок в ущерб экспортным отгрузкам. "СМИ пишут о бензине, однако на совещании поднимался вопрос и по СУГ, и руководство Минэнерго обратило внимание на то, что этот продукт также торгуется на рекордных отметках, и что его экспорт также не помешает ограничить", – говорит источник, знакомый с ситуацией.

Срезают объемы и белорусы. Контрагенты белорусских производителей сообщают, что БНК урезал объемы по TERM-контрактам на 20%, "Беларуснефть" – на 10%.

Противоречивые прогнозы операторы рынка дают относительно августовских поставок ТШО. Так, часть трейдеров сообщает о сокращении объемов казахстанского гиганта для Украины на 10% из-за ремонта. В то же время крупные контрагенты ТШО говорят о переносе ремонта на сентябрь и, соответственно, выполнении максимальных номинаций.

Трейдеры прогнозируют, что в августе активнее будет работать морской канал поставки. Планы по полной загрузке, в частности, подтвердили в "Ультрамарин трейдинг", который оперирует перевалкой в Николаеве. Участники рынка также сообщают, что активную деятельность планирует "Укртатнафта". Напомним, что июль оператор перевалки в Одессе отработал скромно.

В то же время уже понятно, что газ с моря не будет дешевой альтернативой. Алжирская компания Sonatrach опубликовала на август свои котировки газа, которые являются определяющим индикативом стоимости LPG в Средиземном и Черном море. Вопреки ожиданиям небольшого снижения стоимости вслед за нефтью, котировки Sonatrach выросли на $35 и составили в среднем $640/т. Это означает, что отпускная стоимость морского ресурса в украинских портах может достичь 29 000 грн/т.

Трейдеры убеждены, что несмотря на рекордные ценовые уровни, острый дефицит газа и его пропажа на АЗС Украине не грозят. "Да, ситуация напряженная, однако будут спотовые поставки из РФ, будет ехать ресурс через западную границу, с моря. Другое дело, что цена этого газа точно не будет ниже, чем сейчас на рынке", – отмечает директор трейдинговой компании из Киева.