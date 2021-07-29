Рост цен происходит уже несколько месяцев. С начала июля стоимость автомобильного газа выросла почти на 10%.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС 29 июля достигла рекордных 16,83 грн/л. При этом цену повысили преимущественно операторы эконом-сегмента, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на АЗС Marshal и ZOG стоимость ресурса выросла в среднем на 20 и 10 коп./л, до 16,10 грн/т. Продукт на станциях "Рур групп" подорожал на 10 коп./л, до 16,89 грн/л. На 20 коп./л, до 17,68 грн/л повысила цену ресурса сеть WOG. Такие сети как Chipo, "БРСМ-Нафта", Овис, Motto и Mango повысили цены в пределах 2-10 коп./л.

Всего с начале июля розничные цены на автогаз выросли на 1,43 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС ​​подорожали на 4600 грн/т, до 28230 грн/т.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 28 по 29 июля, грн/л