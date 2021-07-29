Зростання цін відбувається вже кілька місяців. З початку липня вартість автомобільного газу зросла майже на 10%.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС 29 липня досягла рекордних 16,83 грн/л. При цьому ціну підвищили переважно оператори економ-сегменту, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема, на АЗС Marshal і ZOG вартість ресурсу виросла в середньому на 20 і 10 коп./л, до 16,10 грн/т. Продукт на станціях “Рур груп” здорожчав на 10 коп./л, до 16,89 грн/л. На 20 коп./л, до 17,68 грн/л підвищила ціну ресурсу мережа WOG. Такі мережі як Chipo, “БРСМ-Нафта”, Овіс, Motto і Mango підвищили ціни в межах 2-10 коп./л.

Загалом із початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,43 грн/л, або 9,5%, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали на 4 600 грн/т, до 28 230 грн/т.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 28 по 29 липня, грн/л: