Стоимость автомобильного газа на АЗС продолжает увеличиваться. Средняя стоимость газа приближается к 16 грн. за литр.

Цены сжиженного газа за выходные (19-22 марта) в розничных сетях АЗС выросли на 10-40 коп. за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В розничной сети "Привата" в среднем цены повысились на 17 коп. за литр, до 15,15-15,18 грн за литр. В ряде областей, например в Волынской и Харьковской, газ подорожал на 40-70 коп. за литр. В некоторых других регионах – на 10-35 коп. за литр.

На 10 коп. за литр, до 16,49 грн за литр, выросла цена сжиженного газа и в сети ОККО. На АЗС SOCAR цены на газ повысились на 20 коп. за литр, до 16,48 грн за литр. В сети KLO цена ресурса выросла с 16,17 до 16,37 грн за литр (+20 коп. за литр). Такие сети как "Автотранс", "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", "Параллель", Marshal, "Укргаздобыча", Motto и др. подняли цены на 10-40 копеек. за литр.

Средняя стоимость СУГ по Украине 22 марта составила 15,79 грн за литр (+11 коп. за литр).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 по 22 марта грн за литр: