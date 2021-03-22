Вартість автомобільного газу на АЗС продовжує збільшуватись. Середня вартість газу наближається до 16 грн. за літр.

Ціни скрапленого газу за вихідні (19-22 березня) в роздрібних мережах АЗС зросли на 10-40 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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У роздрібній мережі "Привату" в середньому ціни підвищилися на 17 коп. за літр, до 15,15-15,18 грн за літр. У ряді областей, наприклад у Волинській та Харківській, газ подорожчав на 40-70 коп. за літр. У деяких інших регіонах - на 10-35 коп. за літр.

На 10 коп. за літр, до 16,49 грн за літр, зросла ціна скрапленого газу та в мережі ОККО. На АЗС SOCAR ціни на газ підвищилися на 20 коп. за літр, до 16,48 грн за літр. У мережі KLO ціна ресурсу зросла з 16,17 до 16,37 грн за літр (+20 коп. за літр). Такі мережі як "Автотранс", "Авантаж 7", "БРСМ-Нафта", "Паралель", Marshal, "Укргазвидобування", Motto та ін. підняли ціни на 10-40 коп. за літр.

Середня вартість ЗВГ по Україні 22 березня склала 15,79 грн за літр (+11 коп. за літр).

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 19 по 22 березня, грн за літр: