Минэкономики установило максимальную стоимость бензина 38,34 гривны/литр, дизтоплива – 35,92 гривны/литр

Об установлении новых цен сказано в сегодняшнем сообщении Минэкономики.

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“В соответствии с требованиями пункта 414 постановлением Кабинета Министров "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на основе расчетов НАК "Нафтогаз Украины" литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 30,92 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 33,79 гривны”, – говорится в нем.

Таким образом, с учетом предельного уровня торговой надбавки, максимальная цена бензина составляет 38,34 гривны/литр, а дизтоплива – 35,92 гривны/литр.

Напомним, 9 февраля 2022 года Кабмин снизил предельный уровень торговой надбавки до 4,55 гривны/литр на бензин и до 5 гривен/литр на дизельное топливо.