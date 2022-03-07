Мінекономіки встановило максимальну вартість бензину 38,34 гривні/літр, дизпалива – 35,92 гривні/літр

Про встановлення нових цін сказано у сьогоднішньому повідомленні Мінекономіки.

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"Згідно з вимогами пункту 414 постанови Кабінету Міністрів "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на основі розрахунків НАК "Нафтогаз України" літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 30,92 гривні, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 33,79 гривні", – йдеться в ньому.

Таким чином, з урахуванням граничного рівня торгової надбавки, максимальна ціна бензину становить 38,34 гривні/літр, а дизпалива – 35,92 гривні/літр.

Нагадаємо, 9 лютого 2022 року Кабмін знизив граничний рівень торгової надбавки до 4,55 гривні/літр на бензин і до 5 гривень/літр на дизельне паливо.