Рост цен на бензин и дизельное топливо продолжается. Эксперты ожидают, что стоимость дизеля превысит 30 гривен за литр уже в первой декаде октября.

За прошедшую неделю цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 44 коп./л (+1,74%), на бензины – на 5 – 8 коп./л, или на 0,24%. Об этом сообщили в Консалтинговой группе “А-95”.

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Рост котировок на основные виды нефтепродуктов наблюдался на европейских рынках всю третью декаду сентября. В итоге ценники прибавили в среднем $26/т (+2,9%). В частности, Brent прошел путь с $76 до $78/барр. (+2,8%), заодно протестировав отметку в $80/барр. Это произошло впервые с октября 2018 года.

Стоимость спотовых контрактов на дизельное топливо в Средиземноморье за неделю выросла почти на $26/т, или примерно на 4,1%, до $665/т. На северо-западе Европы рост дизеля также составил $25/т, или на 4,2%, – до $671/т. При этом бензины здесь подорожали на $40/т, или на 6%, – до $750/т.

Вести из Европы продолжили толкать украинский рынок вверх. Под конец недели в Коростене торговали UPG и “Фактор” – за 25,20 и 25,10 грн/л соответственно, что дороже на 10 – 20 коп./л, чем неделей раньше. На Новограде мозырский ресурс продавали за 25,30 – 25,50 грн/л, то есть, плюс 20 – 25 коп./л.

В столичном регионе прайсы выросли в среднем на 20 – 30 коп./л, предложения колебались в узком диапазоне 25,40 – 25,60 грн/л. Больше других хотели продать “Анвитрейд” и “Мартин Трейд”, предлагая продукт чуть ниже рынка – за 25,35 грн/л.

В Консалтинговой группе “А-95” ожидают, что повышение оптовых цен перекинется на автозаправочные станции в первой декаде октября. Потенциал роста по бензину А-95 составляет 33 коп./л (до 31,50 грн/л), по ДТ – несчастливые 64 коп./л. Таким образом, дизель обещает преодолеть психологический уровень в 30 грн/л.