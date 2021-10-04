Зростання цін на бензин та дизельне пальне продовжується. Експерти очікують що вартість дизеля перевищить 30 гривень за літр вже в першій декаді жовтня.

За минулий тиждень ціни на дрібногуртові партії дизельного пального в середньому зросли на 44 коп./л (+1,74%), на бензини – на 5-8 коп./л, або на 0,24%. Про це повідомили в Консалтинговій групі"А-95".

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Зростання котирувань на основні види нафтопродуктів спостерігався на європейських ринках усю третю декаду вересня. У результаті цінники додали в середньому $26/т (+2,9%). Зокрема, Brent пройшов шлях з $76 до $78 / бар. (+2,8%), заодно протестувавши позначку в $80/бар.. Це сталося вперше з жовтня 2018 року.

Вартість спотових контрактів на дизельне пальне в Середземномор'ї за тиждень зросла майже на $26/т, або приблизно на 4,1%, до $665/т. На північному заході Європи зростання дизеля також склало $25/т, або на 4,2%, – до $671/т. При цьому бензини тут здорожчали на $40/т, або на 6%, – до $750/т.

Вісті з Європи продовжили штовхати український ринок угору. Під кінець тижня в Коростені торгували UPG і"Фактор" – за 25,20 і 25,10 грн/л відповідно, що дорожче на 10-20 коп./л, ніж тижнем раніше. На Новограді мозирський ресурс продавали за 25,30-25,50 грн/л, тобто, плюс 20-25 коп./л.

У столичному регіоні прайси виросли в середньому на 20-30 коп./л, пропозиції коливалися у вузькому діапазоні 25,40-25,60 грн/л. Більше інших хотіли продати"Анвітрейд" і"Мартін Трейд", пропонуючи продукт трохи нижче за ринок – за 25,35 грн/л.

У Консалтинговій групі"А-95" очікують, що підвищення гуртових цін перекинеться на автозаправні станції в першій декаді жовтня. Потенціал зростання по бензину А-95 становить щасливі 33 коп./л (до 31,50 грн/л), по ДП – нещасливі 64 коп./л. Таким чином, дизель обіцяє подолати психологічний рівень в 30 грн/л.