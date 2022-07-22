Снижение стоимости автомобильного газа продолжилось. Средняя цена в Украине уже меньше 30 грн за литр.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине уменьшилась с 20 по 21 июля на 0,60 грн/л – до 30,36 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности продукт в сети ОККО подешевел на 1,33 грн/л, до 29,74 грн/л. На 1,18 грн/л, до 29,49 грн/л снизила цены сеть AMIC, на 0,95 грн/л – Shell (29,59 грн/л).

За 29,15 грн/л можно купить продкт на станциях "БРСМ-Нафты" (-99 коп./л), за 29,79 грн / л — на BVS (-2 грн / л)

На 0,2-2,1 грн/л снизили цены WOG, "Приват", "Автотранс", Rodnik, Chipo, "Катрал" и другие сети (см. табл.).

Динамика розничных цен в сетях АЗС с 20 по 21 июля, грн / л: