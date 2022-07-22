Зниження вартості автомобільного газу продовжилось. Середня ціна в україні вже впритул наблизилась до30 грн за літр.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилася з 20 по 21 липня на 0,60 грн/л – до 30,36 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема продукт у мережі ОККО здешевшав на 1,33 грн/л, до 29,74 грн/л. На 1,18 грн/л, до 29,49 грн/л зменшила ціни мережа AMIC, на 0,95 грн/л – Shell (29,59 грн/л).

За 29,15 грн/л можна купити продкт на станціях "БРСМ-Нафти" (-99 коп./л), за 29,79 грн/л — на BVS (-2 грн/л)

На 0,2-2,1 грн/л знизили ціни WOG, "Приват", "Автотранс", Rodnik, Chipo, "Катрал" та інші мережі (див. табл.).

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 20 по 21 липня, грн/л: