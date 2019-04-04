Для этого уже сейчас изменили схему автомобильного движения вблизи него.

В рамках подготовки к возобновлению строительства правобережного заезда Подольского моста сотрудниками КП "Центр организации дорожного движения" выполнены работы по устройству левого поворота непосредственно из левого ряда улицы Набережно-Крещатицкой на Верхний и Нижний вал.

Отныне возвращать с Набережно-Крещатицкой на Валы нужно будет сразу налево с левой или средней полосы движения. Раньше для этого надо было проезжать под вантовым мостом.

Напомним, что светофоры в Киеве обеспечат автономным питанием.